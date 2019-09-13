أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة، بأن مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية المبكرة بالدول العربية شهدت إقبالاً "هاماً جداً".

وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون "فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتباً"، على أن تفتح بقية مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية أبوابها نهاية اليوم.

وخصصت الهيئة 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، فيما فتحت 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت في الخارج يستمر حتى الأحد المقبل، ويتنافس 26 مرشحاً على الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس.