أعلنت الإمارات الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادثة تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات".

ولم تحدّد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت الخبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مكان الحادثة، لكن يرجح أن يكون في اليمن، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في قوى التحالف التي تقود عملية مسلَّحة ضدّ الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.

وأفادت القيادة العامة بـ"مقتل 6 جنود نتيجة حادثة تصادم آليات عسكرية في أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

وزاد تعقيد الأزمة في البلاد سيطرة المجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتيّاً على العاصمة المؤقتة عدن، والاشتباكات مع القوات الحكومية في الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة للتوصل إلى حلّ سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق المنظمة الدولية.