سياسة
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الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات"
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية الجمعة، مقتل 6 جنود إماراتيين في حادثة تصادم آليات عسكرية في ما سمّته "أرض العمليات"، دون أن تحدّد مكان الحادثة الذي يرجح أن يكون في اليمن.
الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها إثر تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات"
تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف في اليمن الذي يقود عمليات عسكرية ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف / Reuters
13 سبتمبر 2019

أعلنت الإمارات الجمعة، مقتل 6 من جنودها في حادثة تصادم آليات عسكرية في "أرض العمليات".

ولم تحدّد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت الخبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مكان الحادثة، لكن يرجح أن يكون في اليمن، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في قوى التحالف التي تقود عملية مسلَّحة ضدّ الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام.

وأفادت القيادة العامة بـ"مقتل 6 جنود نتيجة حادثة تصادم آليات عسكرية في أثناء أدائهم واجبهم في أرض العمليات".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

وزاد تعقيد الأزمة في البلاد سيطرة المجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتيّاً على العاصمة المؤقتة عدن، والاشتباكات مع القوات الحكومية في الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة للتوصل إلى حلّ سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق المنظمة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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