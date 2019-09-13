سياسة
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السفارة الأمريكية بأنقرة تدين الهجوم الإرهابي في ديار بكر
قالت السفارة الأمريكية بأنقرة الجمعة، إنها تدين الهجوم الإرهابي الذي استُشهد على أثره 7 أشخاص في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، ودعت إلى "وضع حد لهذه الهجمات الشنيعة".
السفارة الأمريكية بأنقرة تدين الهجوم الإرهابي في ديار بكر
استشهد 7 مواطنين وأصيب 10 آخرون بجروج بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم PKK الانفصالي / AA
13 سبتمبر 2019

أدانت السفارة الأمريكية في أنقرة الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استُشهد على أثره 7 أشخاص في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت السفارة عبر حسابها في موقع تويتر "نُدين الهجوم الإرهابي في ديار بكر، ونقدّم تعازينا لأسر من فقدوا حياتهم في الهجوم".

وأعربت السفارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، داعية إلى "وضع حدّ لهذه الهجمات الشنيعة".

والخميس استُشهد 7 مواطنين وأصيب 10 آخرون بجروج بالغة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم PKK الانفصالي في قضاء قولب بولاية ديار بكر.

وأكّد بيان صدر عن ولاية ديار بكر الخميس أنّ عبوة ناسفة وضعها إرهابيو PKK في طريق بريف قضاء قولب، انفجرت في أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون عند توجُّههم لجمع الحطب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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