سياسة
3 دقيقة قراءة
استطلاعات: أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعد الانتخابات
كشفت استطلاعات رأي في إسرائيل الجمعة، استمرار أزمة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري الثلاثاء المقبل للمرة الثانية هذا العام.
استطلاعات: أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعد الانتخابات
نتائج استطلاعات رأي رجحت استمرار أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري الثلاثاء المقبل / Reuters
13 سبتمبر 2019

رجحت نتائج استطلاعات رأي في إسرائيل الجمعة، استمرار أزمة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري الثلاثاء المقبل للمرة الثانية هذا العام.

ووفقاً للاستطلاعات فإن حزب الليكود اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس، سيكونان كتفاً بكتف بعد الانتخابات المقبلة.

لكن لن يتمكن أيّ من الحزبين من الحصول على عدد المقاعد المطلوب لتشكيل الحكومة القادمة، وهو 61 مقعداً على الأقل من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120.

وكان الليكود دفع باتجاه تبكير الانتخابات إلى 17 سبتمبر/أيلول، بعد أن أخفق نتنياهو في مايو/أيار بتشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.

إلا أن الإشكالية التي حالت دون تشكيل حكومة في مايو/أيار، ما زالت قائمة استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي.

إذ أشار استطلاع رأي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" الجمعة، إلى حصول الليكود على 33 مقعداً مقابل حصول "أزرق أبيض" على 31 مقعداً.

وتحصل "القائمة العربية المشتركة" على 12 مقعداً، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، وحزب "يهودوت هتوراه" اليميني برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد.

ويحصل تحالف "اتحاد اليمين" اليميني على 7 مقاعد وهي ذات المقاعد التي يحصل عليها حزب "شاس" اليميني الديني، فيما يحصل حزب "العمل" الوسطي على 6 مقاعد.

أما "المعسكر الديمقراطي" الوسطي وحزب "عوتسما يهوديت" اليميني فيحصل كل منهما على 4 مقاعد.

وبذلك فإن الكتلة المحتملة لنتنياهو تحصل على 58 مقعداً، وهو أقل بمقعدين من الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة، فيما تحصل أحزاب الوسط برئاسة "أزرق أبيض" على 41 مقعداً.

وترفض "القائمة العربية المشتركة" الانضمام إلى أي تحالف.

بذلك فإن نتنياهو سيكون مرة أخرى بحاجة إلى ليبرمان لتشكيل حكومة جديدة.

غير أن ليبرمان، الذي أحبط جهود نتنياهو بتشكيل حكومة في مايو/أيار الماضي، ما زال متمسكاً بمطالبه وعلى رأسها إلزام الأحزاب الدينية اليهودية قبول قانون التجنيد الذي يفرض التجنيد على المتدينين، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية.

في المقابل أشارت نتائج استطلاع نشرتها هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الجمعة، إلى أن "أزرق أبيض" سيحصل على 33 مقعداً مقابل حصول "الليكود" على 31 مقعداً.

لكن الأرقام في نهاية الأمر تشير إلى المعضلة ذاتها، وهي حاجة "الليكود" إلى حزب "إسرائيل بيتنا" من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم قدرة "أزرق أبيض" على تشكيل حكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us