سياسة
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الحساب الجاري في تركيا يسجّل فائضاً بمليار و158 مليون دولار في يوليو
بلغ فائض الحساب الجاري لتركيا، خلال يوليو/تموز الماضي، ملياراً و158 مليون دولار. جاء ذلك حسب بيانات أعلنها البنك المركزي التركي الجمعة، حول ميزان المدفوعات المتعلقة بيوليو/تموز 2019.
الحساب الجاري في تركيا يسجّل فائضاً بمليار و158 مليون دولار في يوليو
الحساب الجاري يسجل فائضاً بمقدار 4 مليارات و445 مليون دولار خلال الـ12 شهراً الأخيرة / AA
13 سبتمبر 2019

بلغ فائض الحساب الجاري لتركيا، خلال يوليو/تموز الماضي، ملياراً و158 مليون دولار.

جاء ذلك في بيانات أعلنها البنك المركزي التركي الجمعة، حول ميزان المدفوعات المتعلقة بيوليو/تموز 2019.

وأظهرت البيانات تسجيل الحساب الجاري في يوليو الفائت فائضاً بقيمة مليار و158 مليون دولار، بعدما كان قد سجل عجزاً بمبلغ مليارين و178 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن هذا التطوُّر يعود إلى عدة أمور، من أبرزها انخفاض العجز في التجارة الخارجية في جدول ميزان المدفوعات بمقدار مليارين و421 مليون دولار، وتسجيله مليارَين و524 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما سجل الحساب الجاري خلال 12 شهراً الأخيرة فائضاً بمقدار 4 مليارات و445 مليون دولار.

وكان اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجراه القسم الاقتصادي في وكالة الأناضول، توقعوا أن يسجِّل ميزان الحساب الجاري فائضاً بمقدار مليار و110 ملايين دولار خلال يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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