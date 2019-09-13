سياسة
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انطلاق التصويت في الخارج بانتخابات الرئاسة التونسية
انطلق مساء الخميس تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة من مدينة سيدني بأستراليا، وأظهر فيديو بثّته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.
انطلاق التصويت في الخارج بانتخابات الرئاسة التونسية
يحق لنحو 7 ملايين ناخب مسجل المشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة التونسية المبكرة / Reuters
13 سبتمبر 2019

انطلق تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة، من مدينة سيدني بأستراليا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت تونس (10:00 مساءً بتوقيت غرينتش)، الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة بتوقيت سيدني.

وأظهر فيديو بثّته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء الخميس افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وُفّرَت 302 مركز اقتراع في 44 دولة أجنبية ستستقبل نحو 386 ألف ناخب من أصل 7 ملايين و74 ألفاً و566 ناخباً.

وتُعَدّ فرنسا أهمّ ثقل انتخابي بالخارج، إذ تتمركز فيها جالية كبيرة. ويتنافس 26 مرشَّحاً من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية في تونس.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيستمر تصويت التونسيين في الخارج إلى حدود يوم الأحد القادم، وستكون مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية آخر مدينة خارج تونس يصوّت فيها التونسيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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