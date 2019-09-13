سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 7 مدنيين وجرح 10 في تفجير إرهابي جنوب شرقي تركيا
استُشهد 7 مدنيين وأصيب 10 آخرون مساء الخميس، إثر تفجير عبوة ناسفة لإرهابيي تنظيم PKK الإرهابي في قضاء قولب بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا. من جانبه أكّد الرئيس التركي أن السلطات ستعمل على شحذ الجهود كافَّةً لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي.
استشهاد 7 مدنيين وجرح 10 في تفجير إرهابي جنوب شرقي تركيا
استشهاد 7 مدنيين وجرح 10 في تفجير إرهابي بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا / AA
13 سبتمبر 2019

استُشهد 7 مدنيين وأصيب 10 آخرون مساء الخميس، إثر تفجير إرهابيي تنظيم PKK عبوة ناسفة في قضاء قولب بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت ولاية ديار بكر في بيان، إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو PKK في طريق بريف قضاء قولب انفجرت خلال عبور آلية كان على متنها مواطنون في أثناء توجههم لجمع الحطب.

وأضافت أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر، مشيرة إلى أن قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها الهجوم الشنيع.

من جانبه أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات التركية ستعمل على شحذ الجهود كافَّةً لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة مدنية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس، أن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطوُّرات الهجوم.

وأكّد أردوغان أنه ستُشحَذ الجهود كافة لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وأنه سيعمل شخصيّاً على متابعة التحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us