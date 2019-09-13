استُشهد 7 مدنيين وأصيب 10 آخرون مساء الخميس، إثر تفجير إرهابيي تنظيم PKK عبوة ناسفة في قضاء قولب بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقالت ولاية ديار بكر في بيان، إن عبوة ناسفة وضعها إرهابيو PKK في طريق بريف قضاء قولب انفجرت خلال عبور آلية كان على متنها مواطنون في أثناء توجههم لجمع الحطب.

وأضافت أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة في ديار بكر، مشيرة إلى أن قوات الأمن أطلقت على الفور عملياتها اللازمة للقبض على الفاعلين، معربة عن إدانتها الهجوم الشنيع.

من جانبه أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلطات التركية ستعمل على شحذ الجهود كافَّةً لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سيارة مدنية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الخميس، أن الرئيس أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع والي ديار بكر حسن بصري كوزال أوغلو، للاطلاع على آخر تطوُّرات الهجوم.

وأكّد أردوغان أنه ستُشحَذ الجهود كافة لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وأنه سيعمل شخصيّاً على متابعة التحقيقات.