أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين بالاختناق الخميس، إثر اقتحام قوات إسرائيلية مسجداً في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع تجاههم.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مسجد "الأربعين" في بلدة العيسوية وأطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المصلين داخل المسجد، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين بينهم كبار بالسن بالاختناق، حيث عولجوا ميدانياً.

وللشهر الثالث على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات يومية من جانب القوات الإسرائيلية في القرية.

وكثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرية منذ أن قتل جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني، محمد سمير عبيد في 27 يونيو/حزيران الماضي بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية.