أهم الأحداث:

تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب،والخارجية الأمريكية تقول إن حملة "الضغوط القصوى" على إيران مستمرّة.

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تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، وتضم عديداً من المدرعات وناقلات الجنود وآليات البناء. [TRT عربي]

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب. [TRT عربي]

الخارجية الأمريكية: حملة الضغوط القصوى على إيران مستمرّة

أعلنت الخارجية الأمريكية مساء الخميس، أن حملة "الضغوط القصوى" على إيران مستمرة، مضيفة في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرغب في لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني. [TRT عربي]

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس، إن "حملة الضغوط القصوى على إيران مستمرة"، مذكّرة بتحديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 12 شرطاً لطهران لتطبيقها للتعامل معها كدولة طبيعية. [TRT عربي]