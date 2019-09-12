سياسة
2 دقيقة قراءة
4 قتلى و13 جريحاً بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو PKK في ديار بكر التركية
أوضحت مصادر أمنية تركية أن عبوة ناسفة مزروعة من قبل إرهابيي تنظيم PKK انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية في قرية آغاج قورور التابعة لولاية ديار بكر، أسفرت عن مقتل عن مقتل 4 وإصابة 13 آخرين.
4 قتلى و13 جريحاً بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو PKK في ديار بكر التركية
قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة في ولاية ديار بكر التركية / AA
12 سبتمبر 2019

أعلن حسن بصري غوزال أوغلو والي ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو تنظيم PKK الإرهابي على إحدى الطرق في مدنية بقضاء قولب التابعة للولاية.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة لأناضول الخميس، أن عبوة ناسفة مزروعة من قبل إرهابيي تنظيم PKK انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية في قرية آغاج قورور التابعة للولاية.

وأضافت أن السيارة كانت تقل عمال الغابات، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة الانفجار، وذكرت المصادر أن العديد من سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

واتصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بوالي ديار بكر لمعرفة تفاصيل الحادثة، متوعداً بمتابعة القضية ومحاولة القبض على من يقف وراءها في أسرع وقت.

وقال أردوغان إن السلطات التركية ستعمل على شحذ كل الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وأكد أردوغان أنه ستُشحذ كل الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وأنه سيعمل شخصياً على متابعة التحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us