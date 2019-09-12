أعلن حسن بصري غوزال أوغلو والي ديار بكر جنوب شرقي تركيا، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو تنظيم PKK الإرهابي على إحدى الطرق في مدنية بقضاء قولب التابعة للولاية.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة لأناضول الخميس، أن عبوة ناسفة مزروعة من قبل إرهابيي تنظيم PKK انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية في قرية آغاج قورور التابعة للولاية.

وأضافت أن السيارة كانت تقل عمال الغابات، مشيرةً إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة الانفجار، وذكرت المصادر أن العديد من سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

واتصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بوالي ديار بكر لمعرفة تفاصيل الحادثة، متوعداً بمتابعة القضية ومحاولة القبض على من يقف وراءها في أسرع وقت.

وقال أردوغان إن السلطات التركية ستعمل على شحذ كل الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وأكد أردوغان أنه ستُشحذ كل الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وأنه سيعمل شخصياً على متابعة التحقيقات.