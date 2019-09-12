صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، على تبنّي إجراءات تسمح بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ ستُعقد جلسات استماع للتهم الموجهة إليه.

وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر إنه لا يوجد أي التباس بشأن ما تقوم به اللجنة، إذ يسمّي البعض هذه العملية "تحقيقاً يهدف إلى العزل، والبعض يسمونه تحقيقاً يهدف المساءلة"، مؤكداً أنه لا يهتم بمناقشة "التسميات".

وأضاف نادلر "لكن اسمحوا لي بتبديد أي شكوك متبقية، السلوك قيد التحقيق يشكل تهديداً لديمقراطيتنا، ولدينا التزام بالرد على هذا التهديد".

يأتي ذلك بعدما أيدّ أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، إجراء تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترمب، في أغسطس/آب الماضي، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

ويحقق مجلس النواب في ما إذا كان ترمب سعى لعرقلة العدالة فيما يتعلق بتحقيق روبرت مولر حول علاقة حملته الانتخابية بروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.