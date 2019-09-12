سياسة
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النواب الأمريكي يتبنى إجراءات تسمح بمساءلة ترمب
صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي على تبنّي إجراءات تسمح بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من خلال عقد جلسات استماع للتهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي.
النواب الأمريكي يتبنى إجراءات تسمح بمساءلة ترمب
ترمب / AP
12 سبتمبر 2019

صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، على تبنّي إجراءات تسمح بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إذ ستُعقد جلسات استماع للتهم الموجهة إليه.

وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر إنه لا يوجد أي التباس بشأن ما تقوم به اللجنة، إذ يسمّي البعض هذه العملية "تحقيقاً يهدف إلى العزل، والبعض يسمونه تحقيقاً يهدف المساءلة"، مؤكداً أنه لا يهتم بمناقشة "التسميات".

وأضاف نادلر "لكن اسمحوا لي بتبديد أي شكوك متبقية، السلوك قيد التحقيق يشكل تهديداً لديمقراطيتنا، ولدينا التزام بالرد على هذا التهديد".

يأتي ذلك بعدما أيدّ أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، إجراء تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترمب، في أغسطس/آب الماضي، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

ويحقق مجلس النواب في ما إذا كان ترمب سعى لعرقلة العدالة فيما يتعلق بتحقيق روبرت مولر حول علاقة حملته الانتخابية بروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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