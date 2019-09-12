استضافت العاصمة التركية أنقرة الخميس، اجتماعاً تنسيقياً بخصوص سوريا، ترأّسه نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في المجمع الرئاسي مساعدو الوزراء الأتراك المعنيون بالملف السوري ومسؤولون من الرئاسة وجهاز الاستخبارات وإدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال سوريا، كما تطرّق إلى فاعليات الوزارات والمؤسسات المعنية في المناطق المحرَّرة من التنظيمات الإرهابية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأكّد المشاركون في الاجتماع ضرورة تحمّل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى كلفة الأعمال المزمع تنفيذها في المنطقة الآمنة.

وقدم مسؤولو الوزارات والمؤسسات لأقطاي إحاطة عن الأنشطة التي قاموا بها في المنطقة وقيّم المجتمعون التحضيرات الجارية والتدابير المزمع اتخاذها.

يشار إلى أنه وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار شروع "مركز العمليات المشتركة" مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة وإدارتها.