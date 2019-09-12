سياسة
2 دقيقة قراءة
اجتماع تنسيقي للمسؤولين الأتراك يركّز على المنطقة الآمنة في سوريا
ترأّس نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الخميس، اجتماعاً تنسيقياً بخصوص سوريا عُقِد في أنقرة، وحضره مسؤولون من الوزارات والأجهزة التركية المعنية بالملف السوري.
اجتماع تنسيقي للمسؤولين الأتراك يركّز على المنطقة الآمنة في سوريا
المسؤولون الأتراك يعقدون اجتماعاً تنسيقياً بخصوص سوريا في أنقرة / AA
12 سبتمبر 2019

استضافت العاصمة التركية أنقرة الخميس، اجتماعاً تنسيقياً بخصوص سوريا، ترأّسه نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي.

وحضر الاجتماع الذي انعقد في المجمع الرئاسي مساعدو الوزراء الأتراك المعنيون بالملف السوري ومسؤولون من الرئاسة وجهاز الاستخبارات وإدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال سوريا، كما تطرّق إلى فاعليات الوزارات والمؤسسات المعنية في المناطق المحرَّرة من التنظيمات الإرهابية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأكّد المشاركون في الاجتماع ضرورة تحمّل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى كلفة الأعمال المزمع تنفيذها في المنطقة الآمنة.

وقدم مسؤولو الوزارات والمؤسسات لأقطاي إحاطة عن الأنشطة التي قاموا بها في المنطقة وقيّم المجتمعون التحضيرات الجارية والتدابير المزمع اتخاذها.

يشار إلى أنه وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار شروع "مركز العمليات المشتركة" مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة وإدارتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us