سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي ينشر فيديو لتدريب إرهابيي YPG في سوريا
الجيش الأمريكي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التدريبات التي يقدمها لعناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.
الجيش الأمريكي ينشر فيديو لتدريب إرهابيي YPG في سوريا
الجيش الأمريكي ينشر مقطع فيديو يظهر التدريبات التي يقدمها لعناصر حليفه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا / AFP
12 سبتمبر 2019

نشر الجيش الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التدريبات التي يقدمها لعناصر حليفه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.

الفيديو نُشر على حساب تويتر الرسمي لـ"قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" التي تأسست بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ويظهر الفيديو المذكور الذي نُشِر أيضاً على حسابات تتبع التنظيم الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من التدريبات التي تُقدّم لإرهابيي تنظيم PKK/YPG الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

وكتب الحساب المذكور أن طلاب الكوماندوز قاموا في 3 أغسطس/آب بـ"تطهير غرفة خلال التدريبات في سوريا".

وكانت وكالة الأناضول نشرت في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، تقريراً حول استكمال الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها PKK/YPG الإرهابي خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصر جديد بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي والتدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للتنظيم الإرهابي تحت ذريعة محاربة داعش.

وأفادت مصادر محلية بأن YPG الإرهابي نقل معسكرات التدريب التابعة له من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا، وفقاً لوكالة الأناضول.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us