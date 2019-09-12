نشر الجيش الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التدريبات التي يقدمها لعناصر حليفه تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.

الفيديو نُشر على حساب تويتر الرسمي لـ"قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" التي تأسست بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ويظهر الفيديو المذكور الذي نُشِر أيضاً على حسابات تتبع التنظيم الإرهابي في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من التدريبات التي تُقدّم لإرهابيي تنظيم PKK/YPG الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

وكتب الحساب المذكور أن طلاب الكوماندوز قاموا في 3 أغسطس/آب بـ"تطهير غرفة خلال التدريبات في سوريا".

وكانت وكالة الأناضول نشرت في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، تقريراً حول استكمال الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها PKK/YPG الإرهابي خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصر جديد بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي والتدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للتنظيم الإرهابي تحت ذريعة محاربة داعش.

وأفادت مصادر محلية بأن YPG الإرهابي نقل معسكرات التدريب التابعة له من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا، وفقاً لوكالة الأناضول.

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.