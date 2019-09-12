على بُعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي تأتي هذا العام مبكرة عن موعدها بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يمتلأ الشارع التونسي بصور المرشحين ولافتات الدعاية لهم، من شتى المدارس السياسية ومختلف الأفكار.

يوم 15 سبتمبر/أيلول يخوض 26 مرشحاً بداية السباق إلى قرطاج في جولته الأولى من أجل الحصول على المرتبة الأولى أو الثاني للمرور إلى الجولة الثانية، غير أن "الأقرب" إلى الفوز أحد 5 أسماء، وفق متابعة معطيات الحملات الدعائية بشكل ميداني ونتائج استطلاعات الرأي.

وتبرز أسماء نبيل القروي مرشح حزب قلب تونس القابع في السجن بتهم الفساد وتبييض الأموال منذ 23 أغسطس/آب الماضي، وقيس سعيّد المرشح المستقل، إلى جانب مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس، بجانب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

القروي أو "أب الفقراء"

يذهب عديد من المتابعين إلى أن نبيل القروي رجل الإعلام والأعمال، يتصدر قائمة المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية.

يُعرف نبيل القروي (56 عاماً) بأنه رجل إعلام يمتلك مجموعة "قروي أند قروي" للإعلام والإعلان، وأطلق قناة "نسمة" في 2007، وهو من أهم مؤسسي حزب "نداء تونس"، وظل فيه ثلاث سنوات قبل أن يغادره، إذ كان من أهم الرجال الذين وقفوا وراء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في رحلته إلى قرطاج.

نشط في العمل الخيري عبر جمعية "خليل تونس"، ثم غادرها وترشح للانتخابات ممثلاً لحزبه الجديد "قلب تونس"، الذي تأسس في يونيو/حزيران الماضي.

المحلل السياسي شكيب درويش اعتبر في حديث إلى وكالة الأناضول أن ما يعطي القروي الأسبقية هو عمله على فكرة مقاومة الفقر.

وقال درويش إن "القروي لعب دوراً كبيراً في انتخابات 2014 إذ يعتبر من أهم صانعي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وانتصاره"، مضيفاً أن القروي يريد الآن أن "يكون الملك وليس صانع الملك".

وفسّر درويش صعود القروي بالإسناد الهام الذي يلقاه من قناة "نسمة" التي يملكها، فقد كان القروي "يفعل الخير ولا ينساه" بل يرتبط بعلاقة قوية مع الذين يتصل بهم عبر جمعية "خليل تونس".

كما استفاد القروي حسب درويش، من موجة "كراهية" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من قِبل شخصيات نافذة مثل رضا شرف الدين أحد أبرز رجال الأعمال في مدينة سوسة الساحلية الذي كان قيادياً في حركة "نداء تونس"، ونجده اليوم في المكتب السياسي لحزب "قلب تونس".

عبد الفتاح مورو.. مرشح النهضة

بعد سجال دام لأيام داخل مجلس شورى حركة النهضة، الذي يعتبر أعلى مؤسسة تشريعية في الحزب الأغلبي في تونس، اختارت النهضة ترشيح أحد أعضائها للانتخابات الرئاسية على عكس ما جرى في انتخابات 2014.

رئيس الحركة راشد الغنوشي اختار عبد الفتاح مورو بعد تزكيته من المجلس حسب ما ينص عليه القانون الداخلي، وعلى الرغم من الانقسام الذي ظهر في البداية حول هذا القرار بين قيادات في الحركة على غرار وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام ومستشار الغنوشي لطفي زيتون اللذين عبّرا عن عدم موافقتهما على قرار الحزب، فإن الجميع لاحقاً انضموا إلى حملة مورو.

يدخل عبد الفتاح مورو الانتخابات الرئاسية وهو يستند إلى أهم جهاز حزب في تونس من حيث التنظم والانضباط، إذ هو أحد أهم مؤسسي حركة "النهضة" نهاية الستينيات.

يرأس مورو حالياً مجلس نواب الشعب بالنيابة، بعد أن أصبح رئيسه محمد الناصر رئيساً مؤقتاً لتونس، بعد وفاة السبسي.

نجح مورو في الانتخابات التشريعية 2014 ضمن قائمة "النهضة" ويخوض الانتخابات الرئاسية مرشحاً عن الحركة، ووفق عديد من المتابعين يبقى خزان حركة "النهضة"، التي رشحت عبد الفتاح مورو، مهماً وثابتاً على الرغم من تآكله بفعل مشاركتها في الحكم من ناحية وحملات إعلامية من خصومها من ناحية أخرى.

قيس سعيّد.. من القانون إلى السياسة

يلقى الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري احتراماً واسعاً لدى التونسيين لإتقانه اللغة العربية الفصحى ولجوئه إليها للتعبير عن مواقفه وأظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على بقية المرشحين.

سعيّد مرشح مستقل ولا يملك دعماً حزبياً واختار في حملته الانتخابية طريقة التواصل المباشر مع الناخبين رافضاً عقد تجمعات شعبية على غرار البقية.

سطع نجمه بعد ثورة 2011 فقد كان دائم الحضور في الإعلام والنقاشات السياسية يقدم شروحاً مفصلة للقانون والدستور.

والأستاذ سعيّد حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985، ودبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بتونس 1986.

وبالنسبة إلى تجربته المهنية فقد درّس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1986-1999، وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ 1999.

وشغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999، وعضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989-1990.

قيس سعيّد قليل الظهور في وسائل الإعلام التونسية، على الرغم من حرص الأخيرة على إجراء مقابلات معه، فإنه خلال المرات القليلة التي ظهر فيها على التلفزيون التونسي الرسمي تحدث عن استرداد الأموال من الفاسدين ووضعها في حساب الجهات المحرومة، ودعا للاهتمام بالأخلاق في الحياة السياسية والاقتراع على الأشخاص.

يوسف الشاهد.. مرشح النظام

قبل دخوله حزب نداء تونس وتكليف السبسي إياه بحل نزاعات نشبت داخل الحزب في 2015، لم يكن يوسف الشاهد معروفاً بين السياسيين في تونس.

وفي أغسطس/آب 2016، كلفه السبسي برئاسة الحكومة باعتباره من قيادات الحزب الفائز بانتخابات 2014 ضمن ما يُعرف وقتها بحكومة الوحدة الوطنية.

إلا أن خلافاً نشب بينه وبين نجل السبسي المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي عام 2018، ما دفع الشاهد إلى مغادرة الحزب وتأسيس حزب "تحيا تونس"، الربيع الماضي.

وحسب مراقبين، لم يكن بإمكان الشاهد البقاء في رئاسة الحكومة بدون دعم حركة "النهضة" إياه، بعد أن طالب السبسي بإقالته العام الماضي. يساند الشاهد حزب "تحيا تونس" الذي أخذ من الرصيد الانتخابي لحزب "نداء تونس" وحوله أيضاً رجال أعمال وجانب كبير من الحكومة.

إلا أن حملة الشاهد التي برزت فيها معالم القوة والثراء من خلال تنقله بمواكب سيارات رباعية الدفع في مناطق فقيرة يعاني فيها الناس الفقر والتهميش بعثت برسائل سلبية، حسب المتابعين.

ورفع محتجون شعار "ارحل" في وجه موكب الشاهد، في مدن عدة منها صفاقس والقصرين وقفصة، معتبرين أن سياسته دمرت التعليم والصحة والاقتصاد.

وعقد الشاهد اجتماعات عدة في إطار حملته الانتخابية محاولاً اكتساح مناطق محسوبة على منافسين آخرين له، مثل محافظات الجنوب الشرقي ومحافظات الغرب مثل القصرين إحدى أكبر مدن الثورة التونسية وقفصة عاصمة الحوض المنجمي.

الزبيدي.. بين المدنية والعسكرية

يشغل عبد الكريم الزبيدي حالياً منصب وزير الدفاع وكان تولى مناصب وزارية قبل الثورة وبعدها، ويحظى الزبيدي بدعم كل من "نداء تونس"، بقيادة حافظ السبسي، وحزب "آفاق تونس" وأطراف أخرى تقول تقارير إعلامية إنها نافذة وتمثل لوبيات سياسية ومالية وجهوية مناهضة للثورة، فضلاً عن أوساط إقليمية مناهضة أيضاً للثورة.

خلال الحملة الانتخابية، أثار الزبيدي الجدل بتصريحاته وتحركاته إذ حضر وسط صور لضباط من الجيش، وواجه موجة من الجدل بين الأوساط السياسية ورواد الشبكات الاجتماعية وانتقادات بإقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية والمعارك الانتخابية.

وينادي الزبيدي بضرورة إعادة توزيع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة في مجالات بينها الأمن ومجال التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الزبيدي يرمز لدى أنصاره أو من دفع به إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى القوة والالتزام ضد الفوضى، إذ كان محل ثقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، والبعض يرى أنه الوريث الشرعي له. ويحظى الزبيدي بدعم جهة الساحل التي لا تريد خروج الحكم منها، كما يحظى بدعم رجال أعمال بالمنطقة من بينهم كمال اللطيف.

وحسب الوكالة فإن عديداً من مسؤولي حملة الزبيدي الانتخابية هم من "الكارهين" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مثل وزير الطاقة المقال خالد قدور. وخلال الحملة الانتخابية جرى تبادل للاتهامات بين حملتي الزبيدي والشاهد باستغلال موارد الدولة في الحملة الانتخابية.

بروز هذا الخماسي خلال الحملة الانتخابية ووفق معطيات أخرى خاصة لا يمنع من حصول مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع الأحد المقبل.

وفي هذا الصدد، لا يستبعد مراقبون أن يُحدث خمسة آخرون المفاجأة بإحراز تقدم خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة وهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والمرشح المستقل الصافي سعيد، ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ومحمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي.