سياسة
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تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا. وقالت مصادر عسكرية إن التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات البناء.
تركيا ترسل تعزيزات كبيرة إلى نقاط المراقبة في إدلب
التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات البناء / AA
12 سبتمبر 2019

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول الأربعاء، إن التعزيزات العسكرية تضم العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات البناء.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، التي حُددت بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى ألف و282، بينهم 219 امرأة و341 طفلاً، إلى جانب نزوح 945 ألفاً و992 مدنياً، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام السوري وحليفه الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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