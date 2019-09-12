سياسة
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البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 16.5%
أعلن البنك المركزي التركي الخميس، تخفيض سعر الفائدة من 19.75 إلى 16.5%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع، وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة في السوق التركية، تُظهِر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 16.5%
توقع البنك المركزي التركي استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري / AA
12 سبتمبر 2019

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 19.75% إلى 16.5%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي الخميس، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال.

وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 325 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع، ليصل إلى 16.50 من 19.74٪.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة في السوق التركية، تُظهِر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي.

وأكّد استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى حفاظ الاستثمارات على مسارها الضعيف، وزيادة الاستهلاك الخاص لمساهمته تدريجيّاً.

كما أشار إلى استمرار المنحى التصاعدي في صادرات السلع والخدمات، بفعل التطورات في القدرة التنافسية، على الرغم من الضعف في مؤشرات النمو العالمي.

وأضاف أن المسار القوي في قطاع السياحة بشكل خاصّ، يدعم النشاط الاقتصادي من خلال القطاعات المباشرة والمتصلة.

وتَوقَّع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد مع المنحى النزولي في التضخم والتحسن في الأوضاع المالية.

كما توقع المركزي التركي استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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