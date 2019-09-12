يواصل تنظيم YPG/PKK الإرهابي أنشطته في المناطق المتاخمة للحدود التركية رغم الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتَّحدة وتركيا لإنشاء المنطقة الآمنة في شرق الفرات بسوريا.

ولوحظ أن أعلام التنظيم لا تزال مرفوعة في المناطق التي يسيطر عليها إرهابيوه، رغم بدء تركيا والولايات المتَّحدة خطوات إنشاء المنطقة الآمنة، حسب وكالة الأناضول.

ويسيطر التنظيم الإرهابي على مدن مثل رأس العين وعين العرب والقامشلي وتل أبيض الواقعة في منطقة تمتد على مساحة نحو 400 كيلومتر مربع شرق الفرات.

التنظيم يحفر خنادق وأنفاقاً في المنطقة

ويمكن رؤية أعلام التنظيم المعلقة من جانب إرهابييه على الخط الحدودي في مدن تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين العرب.

وبالإمكان ملاحظة الخنادق التي حفرها التنظيم ومرابض الأسلحة على أسطح الأبينة والمرتفعات، من الحدود التركية.

ويرفع التنظيم أعلامه في نقاط المراقبة التابعة له في تل خلف الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من رأس العين.

ويلجأ التنظيم الإرهابي إلى إشعال حرائق في بعض المناطق من حين إلى آخر كي يمنع الدخان الكثيف الطائرات المسيَّرة من التقاط مشاهد للمناطق المذكورة.

كذلك يواصل حفر الأنفاق وإعداد المواقع العسكرية بواسطة معدات البناء في مدينة القامشلي.

وحسب ما ذكرته مصادر محلية سورية للأناضول فإن التنظيم يحفر الخنادق ويبني تحصينات في المنطقة، ويجبر المدنيين بقوة السلاح على تنظيم مظاهرات مناهضة لتركيا.