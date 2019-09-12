استكملت القوات التركية والأمريكية الخميس، الطلعة الجوية المشتركة الرابعة بالمروحيات في أجواء شمالي سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وانتهت التحركات الجوية في "مركز العمليات المشتركة" بقضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفا التركية.

كما عادت مروحيتان تركيتان إلى المنطقة التي أقلعتا منها في أقجة قلعة، في حين بقيت المروحيتان الأمريكيتان في الأراضي السورية.

واستغرقت الطلعة الجوية المشتركة للمروحيات في الأجواء السورية نحو ساعة.

ونفّذ الجيش التركي والقوات الأمريكية في وقت سابق ثلاث طلعات مشتركة بالمروحيات، ودورية برية واحدة في إطار الجهود لإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع "مركز العمليات المشتركة" مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيّاً لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.