أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أن نحو 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال عام 2019.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر.

وقالت المنظَّمة إنه ‏في عام 2019 فقط نزح نحو 350 ألف شخص في اليمن. وطالبت المنظَّمة الأممية بضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح.

وأوضحت أن شبكة الباحثين لمصفوفة حول النزوح تابعة للمنظَّمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، ساعدت على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بمن في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعوديَّة، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهَمين بتلقِّي الدعم من إيران.

وزاد تعقيد الأزمة في البلاد سيطرةُ المجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتيّاً على العاصمة المؤقتة عدن، والاشتباكات مع القوات الحكومية في الجنوب.

وتبذل الأمم المتَّحدة جهوداً متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، التي جعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، ضمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالَم، وفق المنظَّمة الدولية.

وأدَّى القتال المشتعل باليمن في نحو 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/حزيران 2019.