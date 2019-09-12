سياسة
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الغنوشي: كثير من "الدكتاتوريين" يعملون على إفشال التجربة التونسية
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تجمع شعبي إن حركته مصممة على "إنجاح التغيير" بتقديم "مرشح جدي" لرئاسة تونس هو عبد الفتاح مورو. ولفت إلى أن "كثيراً من الدول يخشى حكامها اليوم أن تنتقل إليهم عدوى الحرية والديمقراطية".
الغنوشي: كثير من "الدكتاتوريين" يعملون على إفشال التجربة التونسية
الغنوشي: لا يمكن اللعب بمستقبل تونس بترشحات غير جدّية / Getty Images
12 سبتمبر 2019

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الأربعاء، إن كثيراً من "الدكتاتوريين" يعملون على إفشال التجربة التونسية.

وشدد على أن حركته مصممة على إنجاح التغيير عبر تقديم "مرشح جدي" لرئاسة البلاد.

جاء ذلك في كلمة للغنوشي خلال تجمع شعبي للدعاية لصالح مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، في مدينة قفصة (جنوب غرب) حضره مئات من أنصار الحركة.

واعتبر الغنوشي أن "تونس بلد يحسده الكثيرون على النعمة التي يعيشها شعبها".

ولفت إلى أن "كثيراً من الدول (لم يسمها) يخشى حكامها اليوم أن تنتقل إليهم عدوى الحرية والديمقراطية".

وتابع بأن حركة "النهضة لم تكن أبداً متطفلة على العمل السياسي، وهي التي تحمل تجربة تقارب نصف قرن (تأسست في 1969)، وهي التي عانت كثيراً من التعذيب والتهجير والتنكيل بأنصارها".

وشدّد الغنوشي على أن "قفصة اليوم من حقها أن تتمتع بخيراتها الطبيعية ونيل نصيبها من التمييز الإيجابي" في إشارة إلى مطالب أهالي المنطقة بتخصيص جزء من عائدات الفوسفات الذي يُستخرج من مناجم الجهة لصالح تنميتها.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الغنوشي إن دفع "النهضة" بعبد الفتاح مورو، لخوض الانتخابات، هو "ترشح جدي، وما يتم ترديده بأن النهضة تناور بترشيح مورو، كلام فارغ".

وأضاف أنه "لا يمكن اللعب بمستقبل تونس بترشحات غير جدّية".

واعتبر الغنوشي، أن "مورو، سيكون بحول الله رئيساً لتونس، وستعمل النهضة على ذلك إلى حين تنصيبه رئيساً للبلاد بإرادة شعبية".

وتستعد تونس لإجراء انتخاباتها الرئاسية الأحد، في اقتراع يتنافس فيه 26 مرشحاً، فيما تجري الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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