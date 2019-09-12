سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تؤكد دعمها حكومة حمدوك في السودان
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إن واشنطن تؤكد دعمها الحكومة الانتقالية بالسودان التي شكّلها عبد الله حمدوك، وإن بلاده ستظل "شريكاً ثابتاً للسودان".
واشنطن تؤكد دعمها حكومة حمدوك في السودان
أعرب بومبيو عن تطلع واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك في القضايا المهمة بين البلدين / AFP
12 سبتمبر 2019

أكدت الخارجية الأمريكية الأربعاء، دعم واشنطن الحكومة الانتقالية بالسودان التي شكّلها عبد الله حمدوك.

جاء ذلك في رسالة تهئنة تلقاها حمدوك بمناسبة تشكيل حكومته، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسب بيان للخارجية السودانية.

وقال البيان إن بومبيو أكد دعم واشنطن حكومة حمدوك التي جاءت "استجابةً لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقاً من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية، وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن بلاده ستظل "شريكاً ثابتاً للسودان".

وأعرب بومبيو عن تطلع واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك في القضايا المهمة بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، حسب المصدر ذاته.

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري أعلن حمدوك عن "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة ترمب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us