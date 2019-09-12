أكدت الخارجية الأمريكية الأربعاء، دعم واشنطن الحكومة الانتقالية بالسودان التي شكّلها عبد الله حمدوك.

جاء ذلك في رسالة تهئنة تلقاها حمدوك بمناسبة تشكيل حكومته، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسب بيان للخارجية السودانية.

وقال البيان إن بومبيو أكد دعم واشنطن حكومة حمدوك التي جاءت "استجابةً لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقاً من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية، وإصلاح الاقتصاد وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى أن بلاده ستظل "شريكاً ثابتاً للسودان".

وأعرب بومبيو عن تطلع واشنطن للعمل مع حكومة حمدوك في القضايا المهمة بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، حسب المصدر ذاته.

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري أعلن حمدوك عن "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة ترمب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".