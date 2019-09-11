سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران: لا معنى للمفاوضات مع واشنطن طالما استمرت العقوبات
صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات مع واشنطن لا معنى لها طالما استمرت العقوبات الأمريكية ضد بلاده، مؤكداً أن إيران عازمة على اتخاذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والتي ستُتخذ تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران: لا معنى للمفاوضات مع واشنطن طالما استمرت العقوبات
روحاني يؤكد أن المفاوضات مع واشنطن لا معنى لها طالما استمرت العقوبات الأمريكية ضد بلاده / AA
11 سبتمبر 2019

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المفاوضات مع واشنطن لا معنى لها طالما استمرت العقوبات الأمريكية ضد بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صدر الأربعاء عن الرئاسة الفرنسية.

وأشار روحاني إلى أن الولايات المتحدة تهرّبت من مسؤولياتها عبر الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الجوانب، مضيفاً أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة لا معنى لها بالنسبة للحكومة الإيرانية والشعب والبرلمان طالما استمرت العقوبات".

وأوضح أن الخطوة الثالثة التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ستُتخذ تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن التراجع عنها ممكن في أي وقت.

وقال "نعود إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي إذا توصّلنا إلى اتفاق نهائي مع دول الاتحاد الأوروبي، والاجتماع بين إيران ومجموعة الـ5+1 ممكن في حال رفع العقوبات فقط".

من جهته تطرّق ماكرون إلى المباحثات التي أجراها مع السلطات الأمريكية بخصوص اتفاق جديد، مؤكداً استمرار بلاده في تطبيق الاتفاق النووي وبذل الجهود من أجل التوصل إلى تصالح. كما شرح ماكرون لروحاني الخطوات التي ستتخذها فرنسا والبرنامج الذي أعدته من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت السلطات الإيرانية بدء تنفيذ خطوتها الثالثة من خفض التزاماتها وفق "الاتفاق النووي" المتمثل في زيادة أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم. وجاء ذلك رداً على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق وعدم التزام الدول العالمية الموقعة على الاتفاق بتعهداتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us