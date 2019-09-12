سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 سبتمبر/أيلول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 12 سبتمبر/أيلول 2019
مواصلة التنسيق التركي-الأمريكي حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا / AA
12 سبتمبر 2019

أهم الأحداث:

وفد عسكري أمريكي يصل إلى شانلي أورفا لتنسيق جهود المنطقة الآمنة، والأمم المتحدة تحذّر من الأزمات المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.

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      وفد عسكري أمريكي يصل إلى شانلي أورفا لتنسيق جهود المنطقة الآمنة

      يزور وفد عسكري أمريكي ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، متجهاً إلى مركز العمليات المشتركة، للقاء مسؤولين عسكريين أتراك والتنسيق حول المنطقة الآمنة في شرق الفرات في سوريا. [TRT عربي]

      ويترأس الوفد العسكري الأمريكي، نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون. وتأتي زيارة الوفد الأمريكي عقب إتمام لقاءاتهم الثلاثاء، مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة. [الأناضول]

        الأمم المتحدة تحذّر من الأزمات المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية

        حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية الملحة للفلسطينيين. [TRT عربي]

        في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً وصفت فيه وعد نتنياهو بضمّ مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال انتخابه مجدَّداً، بأنه "مظهر جديد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدى عشرات السنين، وممارساته التي لا تعترف بالقوانين". [TRT عربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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