سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفقان على التفاوض الشهر المقبل في جوبا
قال المتحدث باسم المجلس السيادي بالسودان محمد الفكي سليمان، الأربعاء، إن الحكومة والحركات المسلحة اتفقتا على بدء المفاوضات في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفقان على التفاوض الشهر المقبل في جوبا
المتحدث باسم المجلس السيادي بالسودان يعلن بدء المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة الشهر المقبل / AFP
11 سبتمبر 2019

أعلن المتحدث باسم المجلس السيادي بالسودان محمد الفكي سليمان، الأربعاء، بدء التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة الشهر المقبل في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وأفاد الفكي بأن الحكومة والحركات المسلحة وقّعا، الأربعاء، اتفاق المبادئ في جوبا، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأوضح الفكي أن "اتفاق المبادئ اشتمل على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات".

ووقّع على إعلان المبادئ عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ممثلاً عن الحكومة السودانية، وقادة الجبهة الثورية وقائد الحركة الشعبية/ شمال عبد العزيز الحلو، والرئيس سلفاكير ميارديت بصفته شاهداً على الاتفاق.

ونوَّه الفكي بأن "المجلس السيادي التزم إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين".

ونص إعلان المبادئ على أن يتم بدء التفاوض في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضم الجبهة الثورية السودانية 3 حركات مسلحة هي تحرير السودان التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، والحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم وتقاتل في إقليم دارفور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us