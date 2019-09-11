سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تحذّر من الأزمات المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية الملحة للفلسطينيين.
الأمم المتحدة تحذّر من الأزمات المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية
غوتيريش حذّر من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية / AFP
11 سبتمبر 2019

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي اتخذت في الفترة الأخيرة أبعاداً مخيفة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام إلى "ندوة الأمم المتحدة الدولية لوسائط الإعلام لعام 2019 حول السلام في الشرق الأوسط"، والتي تستضيفها وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة.

وقال غوتيريش إن "الوضع في قطاع غزة يشكّل مصدر قلق لأن حوالي مليوني فلسطيني ما زالوا يخضعون لقيود شديدة على الحركة، كما أنهم غارقون في الفقر المتزايد والبطالة، مع محدودية فرص الحصول على خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بسرعة وعزم لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية الملحة للفلسطينيين".

واستدرك "مع ذلك لن يؤدي أي قدر من الدعم الإنساني أو الاقتصادي إلى حل النزاع. وكما قلت مراراً وتكراراً، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

وأقر غوتيريش بأن "هدف التوصل إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يظل بعيد المنال".

وأردف "لسوء الحظ، ابتعدنا خلال العام الماضي عن هذا الهدف، ولا يزال الفلسطينيون والإسرائيليون يعانون دورات العنف المميتة".

وشدد على أن "الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة".

وخاطب غوتيريش المشاركين في الندوة قائلاً "إنني أعوّل على دعمكم ومشاركتكم في جعل السلام في الشرق الأوسط حقيقة واقعة، كما أنني ممتن لوزارة الخارجية التركية لاستضافتها هذا الحدث ودعمها السخي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us