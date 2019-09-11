سياسة
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الناتو: تركيا حليف مهم جداً في مكافحة الإرهاب
أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان، لافتاً إلى دورها الأساسي في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.
الناتو: تركيا حليف مهم جداً في مكافحة الإرهاب
أمين عام حلف شمال الأطلسي: تركيا واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب / AFP
11 سبتمبر 2019

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن تركيا كانت ولا تزال حتى اليوم، حليفاً مهماً جداً في إطار مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب مراسم في مقر الحلف حول ذكرى هجمات 11سبتمبر/أيلول التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 18 عاماً.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان.

وأوضح أنه أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وأنهما أكدا على الحزم فيما يتعلق بأفغانستان.

ستولتنبرغ شدد على أن تركيا تبنّت أيضاً دوراً أساسياً في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

وأكّد أنه كان من الصعب جداً تحقيق النجاحات ضد تنظيم داعش الإرهابي بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا، لافتاً إلى أن الناتو غير موجود في سوريا.

ورحّب ستولتنبرغ بالتنسيق القائم بين حليفتي الناتو، تركيا والولايات المتحدة، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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