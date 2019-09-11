وصل وفد عسكري أمريكي إلى ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا للقاء مسؤولين عسكريين أتراك، من أجل تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات السورية.

ويترأس الوفد العسكري الأمريكي نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وتأتي زيارة أعضاء الوفد الأمريكي إلى شانلي أورفا عقب لقائهم الثلاثاء مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة.

واتجه الوفد الأمريكي إلى مركز العمليات المشتركة في قضاء أقجة قلعة، وسط تدابير أمنية مشددة.

والأحد سيّر الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.