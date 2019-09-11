قالت "غرفة قطر"، الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا، يبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، وهو لا يزال دون مستوى الإمكانيات المتاحة.

وأوضح راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان، إن التبادل التجاري يمكن تعزيزه، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى كلٍّ من الجانبين، وإقامة استثمارات متبادلة.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في الاجتماع المشترك للغرف العربية والتركية، واجتماع مجلس إدارة الغرفة التركية العربية، الذي عُقد على مدى اليومين الماضيين في مدينة أنطاليا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وقال العذبة، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية والجمهورية التركية.

وأوضح أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا شهد نمواً بنسبة 85% في العام 2018، إلى 2.4 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في العام الذي سبقه.