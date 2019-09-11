يستعد تطبيق "ياز بيه Yazbee" التركي منافسة أشهر منصات التواصل الاجتماعي الدولية، في مقدمتها تويتر وإنستغرام.

وقام عدد من رواد الأعمال والمهندسين الأتراك بتطوير التطبيق وبرمجته، وإطلاقه قبل شهر ونصف الشهر تحت شعار "منصة تواصل اجتماعي من الجيل الجديد.. لكي تكتب أنت".

ويتميز التطبيق بمجموعة خصائص وخوارزميات تميزه عن نظيراته الدولية، لا سيما مع وصول عدد مستخدميه إلى 200 ألف خلال فترة وجيزة من إطلاقه.

ويحتوي التطبيق على 24 موضوعاً مختلفاً، أبرزها الأخبار والشباب والرياضة والسياسة والموسيقى والأطفال والصحة والتكنولوجيا والعقارات والموضة والتأمين والاقتصاد والتعليم والتاريخ والثقافة.

كما يتيح التطبيق لروّاده فرصة خوض تجربة جديدة في الشبكات الاجتماعية، لجمعه العديد من الميزات الموجودة في مواقع تويتر وإنستغرام، بتوفيرها للمستخدم بطريقة مميزة وخاصة به.

ويمكن للمستخدمين نشر كل المحتويات المرئية والمكتوبة ومقاطع الفيديو عبر التطبيق.

ويستهدف القائمون على التطبيق جذب مليون مستخدم بحلول نهاية 2019، و20 مليون بحلول 2020، كما يسعى القائمون على التطبيق للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ مليار دولار بنهاية 2020.

ولفت عارف أونوفار الرئيس المؤسس لـ"ياز بيه" وكالة الأناضول إلى أن التطبيق يستخدم برامج مطورة محلياً 100%، ويعمل أكثر من 100 مهندس ومصمم على تطويره.

كما شدد أنوفار على أن كل البيانات الخاصة بالتطبيق تخزن داخل تركيا ولدى شركات محلية. مشيراً إلى تطويرهم خوارزميات من شأنها الحيلولة دون استغلال التطبيق لأغراض سيئة.