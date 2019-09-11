أعلنت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المنظمة في بيان، أنها تدين بأشد العبارات عزم نتنياهو "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه".

وقالت المنظمة إن "هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أن "المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير"، دون تحديد موعد.

وأوضح أن الاجتماع "سيبحث اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني".

كما سيبحث الاجتماع "توحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة".

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، طالبت السعودية الدولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة بعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون لبحث تصريحات نتنياهو.

وأعلن نتنياهو الثلاثاء، أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".