سياسة
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لجنة أممية حول اليمن تعد قائمة بمرتكبي "جرائم حرب" من السعودية والإمارات
قدمت لجنة خبراء أممية بشأن اليمن قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم حرب" في البلاد، وخصوصاً من السعودية والإمارات، إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت. واتهم رئيس لجنة الخبراء الأممية السعودية والإمارات ومصر بمنع وصولهم إلى اليمن.
لجنة أممية حول اليمن تعد قائمة بمرتكبي "جرائم حرب" من السعودية والإمارات
لجنة خبراء أممية تستعرض تقريرها حول الانتهاكات في اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف / AP
11 سبتمبر 2019

قدمت لجنة خبراء أممية قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم حرب" في اليمن، وخصوصاً من السعودية والإمارات، إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن كمال الجندوبي، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية الثلاثاء، التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن.

واتهم رئيس لجنة الخبراء الأممية السعودية والإمارات ومصر بمنع وصولهم إلى اليمن، بعد نشره أول تقرير حول هذا البلد في أغسطس/آب 2018.

وأوضح الجندوبي أنه قدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم حرب" في اليمن، وخصوصاً من السعودية والإمارات، "بشكل سري"، إلى أن ينشئ المجتمع الدولي "آلية للمساءلة" عن جرائم الحرب هناك.

وأشار الجندوبي إلى أن الحوثيين سمحوا لأعضاء اللجنة بدخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد نشر التقرير في أغسطس/آب، إلا أن السعودية والإمارات ومصر "منعت أعضاء اللجنة من الوصول إلى اليمن وكذلك مقابلة بعض اليمنيين في مصر".

كما اتهم الجندوبي في تقريره دول التحالف في اليمن، بإحداث تأثير سلبي على الضحايا وشهود العيان الذين خططوا للتعاون مع اللجنة أثناء التحقيق، من خلال إشاعة أجواء الخوف.

وتابع الجندوبي "على الرغم من كل العقبات، تمكن الخبراء ومسؤولو حقوق الإنسان من إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى".

ولفت الجندوبي إلى أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة، أكدت مرة أخرى استمرار "تعرُّض اليمنيين للعنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وكذلك الاعتقالات والاختطاف التعسفي، في بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية والإمارات" والحوثيون.

من جهتها، شكرت باشيليت وفد الأمم المتحدة في اليمن على تقريرهم خلال كلمتها أمام المشاركين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت باشيليت إلى أن الشعب اليمني يعاني "أزمة إنسانية فظيعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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