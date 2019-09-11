شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، غارات متفرقة على قطاع غزة، وقصفت مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية، وتركزت في مدينة دير البلح وسط القطاع، وبلدة بيت لاهيا في شماله، حسب وكالة الأناضول.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات، التي تسببت في دمار كبير للأماكن التي تعرضت للقصف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم 15 هدفاً في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نحو 15 هدفاً في شمال قطاع غزة ووسطه".

وادعى أدرعي أن "عدداً من هذه الأهداف تابع لحركة حماس، وتقع في مجمع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى استهداف نفق هجومي".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أُطلق صاروخان من قطاع غزة نحو إسرائيل، وهو ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره في مدينة أسدود (جنوب).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق "متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في الجنوب، رُصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما".

وحسب قناة كان الإسرائيلية الرسمية، لم تقع أية إصابات جرّاء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسباً لأي تصعيد أمني، فيما لم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تبنٍّ لإطلاق الصواريخ.