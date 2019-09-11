سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات جوية على مواقع في قطاع غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، مواقع تتبع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دون وقوع إصابات، فيما تسبب في دمار كبير للأماكن التي تعرضت للقصف.
الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات جوية على مواقع في قطاع غزة
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن فجر الأربعاء غارات متفرقة على قطاع غزة / Reuters
11 سبتمبر 2019

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، غارات متفرقة على قطاع غزة، وقصفت مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية، وتركزت في مدينة دير البلح وسط القطاع، وبلدة بيت لاهيا في شماله، حسب وكالة الأناضول.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات، التي تسببت في دمار كبير للأماكن التي تعرضت للقصف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم 15 هدفاً في القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نحو 15 هدفاً في شمال قطاع غزة ووسطه".

وادعى أدرعي أن "عدداً من هذه الأهداف تابع لحركة حماس، وتقع في مجمع عسكري للقوة البحرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى استهداف نفق هجومي".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أُطلق صاروخان من قطاع غزة نحو إسرائيل، وهو ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره في مدينة أسدود (جنوب).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق "متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في الجنوب، رُصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما".

وحسب قناة كان الإسرائيلية الرسمية، لم تقع أية إصابات جرّاء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسباً لأي تصعيد أمني، فيما لم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تبنٍّ لإطلاق الصواريخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us