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الرئاسة التركية تؤكد أن أنقرة لن تسمح بالمماطلة في إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ونتنياهو يعد الناخبين بإعلان السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في حال انتخابه مجدداً.

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الرئاسة التركية: لن نسمح بالمماطلة حول المنطقة الآمنة بسوريا

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل في منبج، والابتعاد عن الهدف الرئيسي بخصوص المنطقة الآمنة شمالي سوريا. [الأناضول]

وقال قالن في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب اجتماع حكومي، "لا يمكننا التأكد من تحول المنطقة إلى مكان آمن تماماً بناء على معلومات الأمريكيين، ويتعين علينا التأكد عبر مصادرنا". وتابع "لن نسمح بأمور كالمماطلة مثلما حصل في منبج وتشتيت الانتباه والابتعاد عن الهدف الرئيسي". مشيراً إلى أن أي عملية تأخير بهذا الصدد تتحول إلى تكتيك للمماطلة. [TRT عربي]

وأضاف "إذا تحولت مسألة المنطقة الآمنة إلى تشكيل منطقة آمنة أخرى للتنظيمات الإرهابية أسفل الحدود بـ10 أو 20 أو 30 كم، وإذا ساورتنا أي شكوك بهذا الخصوص فإن الجمهورية التركية لديها الإمكانية والقدرة على تشكيل المنطقة الآمنة فعلياً". وشدد قالن على أن المجتمع الدولي ملزم بالإيفاء بمسؤولياته إن كان يريد منع حدوث موجة لجوء جديدة مصدرها محافظة إدلب السورية. [الأناضول]

نتنياهو: سأفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن حال انتخابي مجدداً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أنه في حال انتخابه سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة". [TRT عربي]

وأضاف "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل". وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به حال انتخابه. [الأناضول]

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني المهم لتل أبيب في الشرق الأوسط". وأشار إلى أنه "سيقدم للكنيست المقبل مشروعاً كاملاً لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن". [TRT عربي]