قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد الناخبين الإسرائيليين بدولة فصل عنصري.

وأضاف جاوش أوغلو، الثلاثاء في تغريدة على تويتر، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات يأتي في سياق دولة أبارتايد عنصرية"، كما شدد جاوش أوغلو على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة"، مضيفاً أن "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي ولن نجد مثلها حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".

وأكّد نتنياهو أن هذه الخطوة ستُتخذ "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.