أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أنه قد بادر إلى تقديم استقالته من منصبه.

وقال ترمب، في تغريدات على تويتر " أخبرت جون بولتون، الليلة الماضية، بأن البيت الأبيض لم يعد يحتاج لخدماته، وطلبت منه الاستقالة".

وأضاف "تسلمت استقالة بولتون صباح اليوم، وأشكره كثيراً على خدماته، وسأرشح شخصاً جديداً لهذا المنصب الأسبوع المقبل".

وأرجع ترمب إقالته لبولتون إلى "اختلافه بشدة مع العديد من مقترحاته"، لافتاً إلى أنّ الكثيرين في الإدارة الأمريكية لديهم الموقف ذاته من بولتون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، دحض جون بولتون تغريدات ترمب، وقال، في رسالة مكتوبة لقناة "فوكس نيوز" إنّه تقدم باستقالته من تلقاء نفسه إلى ترمب.

وأوضح بولتن "عرضت استقالتي على الرئيس دونالد ترمب الليلة الماضية، وقال لي ترمب دعنا نتحدث بشأنها غداً".

يشار إلى أن ترمب أقال منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2017 مستشارَين للأمن القومي وهما مايكل فلين وهربرت ماكماستر.