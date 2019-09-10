قالت وزارة الدفاع التركية، إن المحادثات الجارية مع الوفد العسكري الأمريكي الزائر لأنقرة، بخصوص إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، ستُستكمل الأربعاء في مركز العمليات المشتركة بقضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الدفاع التركية، حول المحادثات التي جرت الثلاثاء بين الوفدين العسكريين التركي والأمريكي، بمقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أن محادثات اليوم التي حضرها من الجانب الأمريكي نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون، قد انتهت.

والأحد سيّر الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.