قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن محادثات أجرتها مع نظيرها الأمريكي، تمحورت حول كيفية الوصول إلى هدف زعيمَي البلدين، بشأن رفع التبادلات التجارية بين البلدين إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الثلاثاء، أن وفدَي البلدين حددا القطاعات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وذكرت أن القطاعات هي النسيج والألبسة الجاهزة، والرخام والسيارات والمجوهرات، والملاحة المدنية والإسمنت والمواد الكيميائية.

وأضافت أنها زوّدت روس، بالجهود التي تبذلها وزارتها لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن إلى 100 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة التركية أنها لاحظت في شخص الوزير روس إصرار الحكومة الأمريكية وعزمها على رفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا.

وتابعت "أبلغنا الوفد الأمريكي الزائر بالمشاكل التي تواجه قطاعاتنا ولا سيما الصلب والحديد، وأطلعناهم على مقترحاتنا لحل تلك المشاكل".

وأضافت "قررنا تشكيل لجان قطاعية برئاسة وزيري تجارة البلدين، للنظر في المشاكل التي تعيق رفع مستوى التبادل التجاري".

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن هذه اللجان ستعمل على عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الشركات التركية والأمريكية.