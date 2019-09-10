قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، إن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنطقة الآمنة في سوريا لا تطمئن تركيا، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في العاصمة أنقرة.

وأضاف جاوش أوغلو أن الولايات المتحدة لم تلتزم تعهداتها وفي مقدمتها خارطة طريق منبج بسبب انخراطها في علاقات مع تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل إنها اتخذت هي خطوات شكلية، مضيفاً أن بلاده ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول المماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق.

والأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى، شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.