سياسة
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جاوش أوغلو: مواقف واشنطن حيال المنطقة الآمنة لا تطمئن تركيا
"تركيا لديها خطة جاهزة، وستطهر مناطق شرق الفرات من الإرهاب" بهذه الكلمات أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في تصريحاته خلال مؤتمر مع وزير خارجية الجبل الأسود، منتقداً مواقف واشنطن حيال المنطقة الآمنة في سوريا واصفاً إياها بغير المطمئنة.
جاوش أوغلو: مواقف واشنطن حيال المنطقة الآمنة لا تطمئن تركيا
جاوش أوغلو: مواقف واشنطن حيال المنطقة الآمنة لا تطمئن تركيا / AA
10 سبتمبر 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، إن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنطقة الآمنة في سوريا لا تطمئن تركيا، وذلك خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في العاصمة أنقرة.

وأضاف جاوش أوغلو أن الولايات المتحدة لم تلتزم تعهداتها وفي مقدمتها خارطة طريق منبج بسبب انخراطها في علاقات مع تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأشار الوزير التركي إلى أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل إنها اتخذت هي خطوات شكلية، مضيفاً أن بلاده ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول المماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق.

والأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى، شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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