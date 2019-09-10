سياسة
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الخطوط التركية تحصل على جائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"
شركة الخطوط الجوية التركية تحصل على جائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"، الممنوحة من قِبل رابطة "تجارب المسافرين جواً" (APEX). ومنحت الجوائز على أساس تقييم المسافرين الذي استمر من يوليو/تموز 2018 إلى يونيو/حزيران 2019.
الخطوط التركية تحصل على جائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"
الخطوط الجوية التركية تفوز بجائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم" / AA
10 سبتمبر 2019

فازت الخطوط الجوية التركية بجائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"، الممنوحة من قِبل رابطة "تجارب المسافرين جواً" (APEX).

وأوضحت الشركة في بيان أن خبراء عالميين مختصين في مجال السياحة اجتمعوا الاثنين، في مركز المؤتمرات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تم الإعلان عن جوائز رابطة "تجارب المسافرين جواً".

وأضاف البيان أن الجوائز منحت على أساس تقييم المسافرين الذي استمر من يوليو/تموز 2018 إلى يونيو/حزيران 2019.

وأشار البيان إلى أن المسافرين قيّموا خلال هذه الفترة أكثر من مليون رحلة لنحو 600 شركة طيران عالمية، لاختيار شركات طيران عالمية من فئة 5 نجوم لعام 2020.

وشمل التقييم راحة المقاعد ومستوى خدمة المسافرين، والأطعمة والمشروبات المقدمة لهم وتوفير خدمة الإنترنت داخل مقصورة الطائرة.

ونتيجة لكل هذه التقييمات، حصلت شركة الخطوط الجوية التركية على جائزة "شركة الطيران العالمية من فئة 5 نجوم"، للمرة الثالثة على التوالي.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الشركة إلكر آيجي، الذي قال إن شركته تسعى لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها.

وأعرب آيجي عن سعادته لحصول شركة الخطوط الجوية التركية على هذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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