قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوفد الأمريكي سيزور الثلاثاء مقر رئاسة الأركان في أنقرة، وسيرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وأضاف البيان أن فاعليات تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات، لا تزال مستمرة.

والأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارتها.