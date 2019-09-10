سياسة
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وفد عسكري أمريكي يزور أنقرة لتنسيق جهود المنطقة الآمنة بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، عن زيارة وفد عسكري أمريكي مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن فاعليات تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات لا تزال مستمرة.
وفد عسكري أمريكي يزور أنقرة لتنسيق جهود المنطقة الآمنة بسوريا
وفد عسكري أمريكي يزور مقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة / AA
10 سبتمبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، إن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الوفد الأمريكي سيزور الثلاثاء مقر رئاسة الأركان في أنقرة، وسيرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون.

وأضاف البيان أن فاعليات تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات، لا تزال مستمرة.

والأحد، أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا وإدارتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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