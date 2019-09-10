سياسة
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إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة جنوبي قطاع غزة
أسقطت فصائل مقاومة فلسطينية طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر"، بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتائب عز الدين القسام سيطرتها على الطائرة مشيرة إلى أنها كانت تحمل جهازاً لتنفيذ "مهمة" في القطاع.
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة جنوبي قطاع غزة
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة من طراز "كواد كابتر" جنوبي قطاع غزة / Reuters
10 سبتمبر 2019

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الثلاثاء، أنها سيطرت على طائرة إسرائيلية مسيّرة، شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كانت تحمل جهازاً لتنفيذ "مهمة".

وقالت القسام في بيان لها، نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إن الحوامّة كانت في "مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

الطائرة المُسيّرة كانت تحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها بفضل الله تعالى

- بيان كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس

وكانت فصائل مقاومة فلسطينية أعلنت فجر الثلاثاء، عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة بعد إطلاق النار عليها شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومين أطلقوا النار صوب طائرة من طراز "كواد كابتر" قرب الحدود الشرقية لرفح بعد اجتيازها السياج الفاصل، وتمكنوا من الاستيلاء عليها بعد إسقاطها.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في تويتر "في ساعات الليلة الماضية سقطت طائرة مسيرة صغيرة في جنوب قطاع غزة.. يجري التحقيق في الحادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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