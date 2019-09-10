أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن مركز إسطنبول المالي سيُفتتح على أبعد تقدير مطلع عام 2022، والرئيس الأمريكي يعلن نهاية مباحثات السلام بين بلاده وحركة طالبان الأفغانية.

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أردوغان: افتتاح مركز إسطنبول المالي لن يتأخر عن مطلع 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن مشروع مركز إسطنبول المالي سيُفتتح على أبعد تقدير مطلع عام 2022، بدعم المؤسسات ذات الصلة وجهودها. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في كلمة له في مؤتمر بعنوان "الآفاق الجديدة في التمويل البديل"، أن بلاده كما أصبحت صاحبة كلمة في المنطقة والعالم في المجال السياسي، فإنها تهدف إلى أن تكون كذلك في المجال المالي والاقتصادي. [الأناضول]

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تأخرت في تحقيق هذا الهدف، إلا أنهم يعتزمون جعل إسطنبول أحد المراكز المالية المهمة في العالم، مؤكداً أن مركز إسطنبول المالي سيصبح علامة تجارية مهمة في وقت قصير في المنطقة والعالم، بخاصة في مجال التمويل الإسلامي. [TRT عربي]

ترمب: محادثات السلام بين واشنطن وطالبان ماتت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات مع حركة طالبان أفغانستان "ماتت" بعد انهيارها الأسبوع الماضي. ولدى سؤاله الاثنين، عن المحادثات، رد ترمب" لقد ماتت، بالنسبة لي هي ميتة". [TRT عربي]

وكتب ترمب على تويتر مساء السبت، أنه ألغى خططه لعقد اجتماع مع طالبان والقادة الأفغان في كامب ديفيد نهاية الأسبوع الماضي. [TRT عربي]