قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المحادثات مع حركة طالبان أفغانستان "ماتت" بعد انهيارها الأسبوع الماضي.

ولدى سؤاله، الاثنين، عن المحادثات، رد ترمب" لقد ماتت، بالنسبة لي هي ميتة".

وكان مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد منخرطاً في مفاوضات لمدة عام تقريباً مع الجناح السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وما بدا كاتفاق وشيك لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها تبدد في اللحظة الأخيرة.

وكتب ترمب على تويتر، مساء السبت، أنه ألغى خططه لعقد اجتماع مع طالبان والقادة الأفغان في كامب ديفيد نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبهم، تعهّد قادة طالبان بإراقة مزيد من الدماء.

ولا تزال الحكومة الأفغانية مهمشة إلى حد كبير فيما يتعلق بجهود السلام الأمريكية.

ومع اقتراب حملة إعادة انتخاب ترمب، فإن مساعيه لسحب ما تبقى من القوات الأمريكية التي يبلغ عددها 14000 جندي من أفغانستان لم تكلل بنجاح حتى الآن.