سياسة
2 دقيقة قراءة
وسائل إعلام أمريكية: واشنطن سحبت جاسوساً لها في روسيا بسبب أخطاء ترمب
قالت قناة CNN الأمريكية إن الاستخبارات الأمريكية اضطرت لسحب جاسوس لها كان يؤدي مهمة سرية في روسيا بسبب "سياسات الرئيس دونالد ترمب الاستخباراتية الخاطئة". من جهته نفى البيت الأبيض صحة الأخبار التي نشرتها القناة.
وسائل إعلام أمريكية: واشنطن سحبت جاسوساً لها في روسيا بسبب أخطاء ترمب
قناة CNN الأمريكية تقول إن واشنطن اضطرت لسحب جاسوس لها في روسيا بسبب سياسات ترمب الاستخباراتية الخاطئة / AP
9 سبتمبر 2019

نشرت قناة CNN الأمريكية، الاثنين، خبراً تقول فيه إن الولايات المتحدة اضطرت في عام 2017 إلى سحب جاسوس مهم لها داخل الحكومة الروسية كان يؤدي مهمة سرية، جراء "سياسات الرئيس دونالد ترمب الاستخباراتية الخاطئة".

وأسندت القناة خبرها إلى مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، في إدارة ترمب.

وأضافت أن قرار سحب الجاسوس جاء بعد أن أطلع ترمب، في مايو/أيار 2017، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك على معلومات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي، كانت إسرائيل قدّمتها له.

وأوضحت أن نقل ترامب المعلومات السرية للروس تسبب في ظهور مخاوف لدى الأجهزة الأمريكية من أن تؤدي هذه المعلومات للكشف عن جاسوسها داخل الحكومة الروسية.

وأشارت إلى أن سحب الولايات المتحدة لجاسوسها لدى الحكومة الروسية جاء في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين الأمريكي والروسي.

وتعليقاً على خبر CNN قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "تقارير CNN ليست كاذبة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تعرض أرواح للخطر".

فيما قالت مديرة العلاقات العامة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بريتاني براميل إن "حديث CNN بأن وكالة الاستخبارات المركزية تتخذ قرارات بشأن الحياة أو الموت بناء على أي شيء آخر غير التحليل الموضوعي وجمع المعلومات هو مجرد خطأ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us