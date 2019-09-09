نشرت قناة CNN الأمريكية، الاثنين، خبراً تقول فيه إن الولايات المتحدة اضطرت في عام 2017 إلى سحب جاسوس مهم لها داخل الحكومة الروسية كان يؤدي مهمة سرية، جراء "سياسات الرئيس دونالد ترمب الاستخباراتية الخاطئة".

وأسندت القناة خبرها إلى مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، في إدارة ترمب.

وأضافت أن قرار سحب الجاسوس جاء بعد أن أطلع ترمب، في مايو/أيار 2017، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك على معلومات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي، كانت إسرائيل قدّمتها له.

وأوضحت أن نقل ترامب المعلومات السرية للروس تسبب في ظهور مخاوف لدى الأجهزة الأمريكية من أن تؤدي هذه المعلومات للكشف عن جاسوسها داخل الحكومة الروسية.

وأشارت إلى أن سحب الولايات المتحدة لجاسوسها لدى الحكومة الروسية جاء في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين الأمريكي والروسي.

وتعليقاً على خبر CNN قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "تقارير CNN ليست كاذبة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تعرض أرواح للخطر".

فيما قالت مديرة العلاقات العامة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بريتاني براميل إن "حديث CNN بأن وكالة الاستخبارات المركزية تتخذ قرارات بشأن الحياة أو الموت بناء على أي شيء آخر غير التحليل الموضوعي وجمع المعلومات هو مجرد خطأ".