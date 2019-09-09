سياسة
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جاوش أوغلو ولافروف يجريان محادثات هاتفية حول سوريا
نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أجرى، الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت التطورات في محافظة إدلب ومسار أستانا وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.
جاوش أوغلو ولافروف يجريان محادثات هاتفية حول سوريا
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الر وسي سيرغي لافروف بخصوص الشأن السوري / AA
9 سبتمبر 2019

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بخصوص القضية السورية، وفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن المحادثات شملت مناقشة التطورات في محافظة إدلب ومسار أستانا وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظات منها إدلب وحماة، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وتشن قوات النظام السوري وداعميه هجمات على المنطقة على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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