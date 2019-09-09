أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بخصوص القضية السورية، وفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن المحادثات شملت مناقشة التطورات في محافظة إدلب ومسار أستانا وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد في محافظات منها إدلب وحماة، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وتشن قوات النظام السوري وداعميه هجمات على المنطقة على الرغم من التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.