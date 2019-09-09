قالت حركة حماس الفلسطينية إن السلطات السعودية تعتقل منذ أكثر من 5 شهور أحد قيادييها ونجله.

وذكرت الحركة، في بيان أصدرته الاثنين، أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي اعتقل، في 4 أبريل/نيسان 2019، القيادي "محمد صالح الخضري المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود". ووصفت الحركة الاعتقال بأنه "خطوة غريبة ومستهجنة".

وأضافت أن الخضري "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وتابعت إن السعودية تعتقل الخضري رغم أنه يبلغ من العمر 81 عاماً، ويعاني من "مرض عضال"، دون أن تشفع له "مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وله مكانته النضالية التي عُرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

وذكر بيان حماس كذلك أن جهاز أمن الدولة السعودي يعتقل النجل الأكبر للخضري ويدعى هاني "دون أي مبرر". وأضاف البيان أن اعتقال الخضري ونجله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكّدت الحركة أنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن"، لذلك "تجد الحركة نفسها مضطرة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".