سياسة
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"ما ذنب فاطمة؟".. مسلسل تركي على شاشات 149 دولة ومترشح لجوائز دولية
نال المسلسل التركي "ما ذنب فاطمة؟" الذي أنتِج في العام 2010، وبُث عبر قناة "دي"، إعجاب الكثيرين في تركيا والعالم، وحقق مرتبة متقدمة بين المسلسلات التركية التي لاقت إعجاباً واستحساناً دولياً، وبات من المسلسلات الشهيرة في إسبانيا وأمريكا.
"ما ذنب فاطمة؟".. مسلسل تركي على شاشات 149 دولة ومترشح لجوائز دولية
مسلسل "ما ذنب فاطمة؟" نجح في الدخول إلى شاشات 149 دولة / AA
9 سبتمبر 2019

نجح المسلسل التركي الشهير "ما ذنب فاطمة؟" من الولوج إلى شاشات 149 دولة حول العالم، الأمر الذي رشحه للحصول على جوائز عالمية في فرنسا حيث ستعلن النتائج في 24 من ايلول/سبتمبر الجاري.

المسلسل التركي أنتِج في العام 2010، وبُث عبر قناة "دي"، وتمكّن من نيل الإعجاب في تركيا والعالم، وحقق مرتبة متقدمة بين المسلسلات التركية التي لاقت إعجاباً واستحساناً دوليين، وبات من المسلسلات الشهيرة في إسبانيا وأمريكا.

ولعب دور البطولة في المسلسل كل من الممثلة بيرن ساعات، والفنان إنغين آكيورك، وباتا مشهورين على مستوى العالم، الأمر الذي رشحهما لنيل جوائز في فرنسا. وتدور الأحداث حول فاطمة غول التي عانت من اغتصاب جماعي وحكايتها الإنسانية المؤثرة، والتي بدورها أثرت في المتابعين في كل أنحاء العالم.

وحسب الإعلام التركي فإن المسابقة الدولية التي تنظم باسم "Soap" في فرنسا، رُشح فيها المسلسل لنيل جائزة أفضل مسلسل دولي، فيما رُشحت ساعات لنيل أفضل ممثلة، ورُشح آكيورك لنيل أفضل ممثل في المسابقة التي أعلِن عن مرشحيها.

المسابقة تنظم في فرنسا وتشمل البرامج المحلية والدولية، وجاء تر شيح المسلسل التركي نظراً للنجاح الكبير الذي حققه، حيث تنظم مراسم توزيع الجوائر في باريس خلال حفل خاص يُقام في 24 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحاً ملحوظاً، خلال السنوات العشرة الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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