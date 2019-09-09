قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن خليفة حفتر يشترط "ضمانات" لانسحاب محتمل لقواته من محيط العاصمة طرابلس.

وذكر سلامة في مقابلة أجرتها معه صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الاثنين، أنه "منذ أسابيع أصبحت المواقف أكثر واقعية ولم تعُد القضية جغرافية فقط، فحفتر يشترط ضمانات لانسحاب محتمَل من محيط طرابلس".

وأوضح أن "حفتر يريد ضمانات من القوى الحاكمة في طرابلس، ويطلب تعيينات في مناصب مهمة بالدولة".

وأضاف المبعوث الأممي أنه "في المقابل أطراف مستعدة للتفاوض مع حفتر مع شرط انسحاب قواته".

وتابع "لكن أطرافاً أخرى لا ترغب في التفاوض معه، لكونهم يعتبرون أن حفتر فقد الشرعية في أن يكون صاحب مصلحة في ليبيا بعد انتهاء الصراع".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي تشن قوات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً. وتسبب الهجوم على طرابلس في سقوط أكثر من ألف قتيل، وتشريد ما يزيد على مئة ألف شخص، حسب الحكومة.