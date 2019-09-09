سياسة
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السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة المفروضة منذ 2016
صرّح وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن الاثنين، بأن الرياض قرّرَت إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي، والتي كانت فرضتها في 2016. وأوضح الوزير السعودي أن القرار يدعم رؤية المملكة 2030 "باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030".
السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة المفروضة منذ 2016
السعودية تقرر إلغاء رسوم تكرار العمرة المفروضة منذ عام 2016 / AA
9 سبتمبر 2019

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن الاثنين، إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي، بما يعادل 533 دولاراً.

وقال بنتن حسب ما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، إن "القرار يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030".

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج خلال العام الماضي نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

وكانت السعودية فرضت في 2016، رسوماً على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في منتصف 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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