سياسة
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الرئيس التركي: افتتاح مركز إسطنبول المالي مطلع 2022
قال الرئيس التركي إن بلاده تهدف إلى أن تصبح صاحبة كلمة في المنطقة والعالم بالمجال الاقتصادي. وأشار إلى أن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة.
الرئيس التركي: افتتاح مركز إسطنبول المالي مطلع 2022
أردوغان: تركيا تهدف إلى أن تصبح صاحبة كلمة في المنطقة والعالم بالمجال الاقتصادي / AA
9 سبتمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "الآفاق الجديدة في التمويل البديل" نظمته جامعة مرمرة بالتعاون مع مكتب التمويل في الرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان أن بلاده كما أصبحت صاحبة كلمة في المنطقة والعالم في المجال السياسي، فإنها تهدف إلى أن تكون كذلك في المجال المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن بلاده تأخرت في تحقيق هذا الهدف، إلا أنهم يعتزمون جعل إسطنبول أحد المراكز المالية المهمة في العالم.

وأكد الرئيس التركي أن مركز إسطنبول المالي سيصبح علامة تجارية هامة في وقت قصير في المنطقة والعالم، بخاصة في مجال التمويل الإسلامي.

وذكر أردوغان أن حصة مؤسسات التمويل المشاركة في إجمالي الأصول بالقطاع المصرفي تبلغ 5 في المئة، مؤكداً أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 15 في المئة مع حلول عام 2025.

وقال أردوغان "التمويل بالمشاركة يجب أن لا يتعامل وفقاً لأسعار الفائدة كما هي في النظام المصرفي، وفي حال قيامها بذلك فإنها ستكون عملية احتيال، ولن نسمح بذلك".

وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمار ات الأجنبية المحتملة في السوق الموجودة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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